購入全家近2成股權受矚目 萬寶開發3聲明回應

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（中央社記者蘇思云台北15日電）國泰金大股東萬寶開發買下全家近2成股權，受矚目但也遭到泰山其他股東批評。萬寶開發今天委託律師發布3點聲明，強調買全家股票是為長期投資，無意參與經營，且股東跟賣方素不相識也無往來。

萬寶開發今天透過委託律師發布3點聲明，第一，萬寶開發投資全家股份，是著眼於全家長期以來的穩定經營與每年平均約有2%的股利，因此做出的長期投資，萬寶開發並無意參與全家的經營。

第二，萬寶開發是因市場上仲介人士主動出面洽詢有無投資意願，萬寶開發自始即要求在賣方獲准出售的前提情況，且不高於一定價格的條件下，才願意購買全家的股票。

如果任一條件無法成就時，萬寶開發就不會進行投資。等賣方依法公告後，萬寶開發才依程序決定投資，並在12月5日上午以鉅額逐筆交易方式購入全家股票。

第三，萬寶開發只是仲介人士洽詢的可能買方之一，且為單純投資人，萬寶開發股東跟賣方素不相識，也無往來或接觸。坊間出現部分不實指責或不同立場的相異看法，但如果因此損及萬寶開發或其相關人員時，萬寶開發依法維護權利，並將委任律師對侵害其權益者進行訴追，以懲不法，絕不寬貸。（編輯：郭無患）1111215