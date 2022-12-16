劉偉龍質疑賤賣全家股權 泰山董事詹皓鈞告誹謗

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（中央社記者蕭博文、韓婷婷台北16日電）泰山企業董事詹皓鈞不滿龍邦董事長劉偉龍質疑賤賣全家股權，今天赴台北地檢署控告劉偉龍涉嫌誹謗。詹皓鈞表示，處分全家股票是對得起員工的決定也合乎規定，絕無掏空、不法。

泰山企業日前出售全家股票，市場派大股東龍邦董事長劉偉龍出面表示，「值150億的東西，你為什麼只賣了80億。」質疑事涉賤賣、掏空與串謀。

詹皓鈞今天上午前往北檢控告劉偉龍涉嫌誹謗後表示，處分全家股票流程符合法規，出售過程經審計委員會通過，交由董事會充分討論並採多數表決後授權賣出，絕無掏空、不法，即使賣掉全家股票也不影響食品本業，因為泰山是食品業不是投資公司。

詹皓鈞指出，出售全家股票是在市場上透過鉅額逐筆交易完成，無法事先知道買方是誰，更沒有所謂的串謀詐騙等，劉偉龍所述不實又指他與其他董事是流氓、土匪，造成員工人心惶惶，遞狀提告就是要捍衛公司名譽，捍衛員工權益。

他說，任何人被冠上土匪、強盜，一定不開心，而泰山出售全家股票只是把非本業獲利了結，股款約新台幣80億元已進到泰山帳戶，是對得起員工的決定。

根據詹皓鈞委任律師提出的刑事告訴狀，告訴人為泰山董事長詹景超、董事詹逸宏、董事詹皓鈞，被告為劉偉龍，告訴罪名為加重誹謗罪。

泰山今天再度發出新聞稿澄清指出，本業為食品產業，而非投資產業，縱出售全家公司持股也不會影響食品本業，因此經營階層處分全家公司持股一事，也未違反公司法第185條規定。

泰山強調，出售股款總金額約新台幣80.97億元，利益已歸由全體股東共享，並無掏空公司利益。（編輯：李錫璋）1111216