全家股權變動 總經理薛東都：專注本業好好做事

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全家近期股權變動引起市場關注，全家總經理薛東都26日低調表示，「也是被知會的」，並以「專注本業、好好做事」8字回應。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江明晏台北26日電）全家近期股權變動引起市場關注，全家總經理薛東都今天低調表示，「也是被知會的」，並以「專注本業、好好做事」8字回應，強調「把自己工作做好，過去、現在、未來都是這樣」。



泰山經營權之爭，意外導致全家第二大股東換人，泰山日前處分4.33萬張全家股票，確定由國泰金大股東萬寶開發承接。

全家便利商店今天舉行記者會，總經理薛東都被媒體提問關於股權變動一事，他坦言全家也是被知會的，表示不清楚此事。

至於股東變化對全家營運有沒有影響，薛東都以專注本業、好好做事8字回應，強調全家就是把自己工作做好，過去、現在、未來都是這樣，態度相當低調。

根據全家便利商店年報披露，最大股東為日商全家便利商店，持股近5成，泰山原先為持股約2成的第二大股東，在泰山出脫持股給國泰蔡家後，全家的第二大股東將從食品業變成金融業，業界分析指出，未來雙方在電支跨界經營、點數紅利流通方面，可望有更深入的合作。（編輯：楊凱翔）1111226