泰山火速賣全家股權惹議 金管會：若違規會依規處分

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（中央社記者謝方娪台北15日電）泰山經營權之爭延燒，泰山火速處分全家股權，引起泰山大股東龍邦跳腳。金管會今天表示，目前尚未收到證交所正式函報的資料，不過若有違規，將依相關規定斟酌處分。

泰山經營權之爭，延燒出公司火速賣掉全家持股爭議，金管會請證交所查核3點，第一，董事會開會過程提供資料是否完整；第二，泰山召開重大訊息記者會公告事項是否完整；第三，公司內控作業是否有瑕疵。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會表示，金管會已請證交所進行查核，證交所要調閱相關資料釐清爭議，目前金管會尚未收到證交所正式函報的資料，已請證交所儘速查報金管會，若證實有違規行為，將依相關規定斟酌處分。

高晶萍表示，針對整起交易案，證交所均會進行全盤了解，包含程序上、資訊揭露上、甚至媒體詢問到的股價等，各個面向都會進行了解；若有違反重訊規定，證交所可依權責開罰，若有違反證交法，金管會也會進行處理。

針對泰山賣全家持股的交易是否有效，高晶萍指出，該案件已進入訴訟程序、走到商業法院，至於消息面是否會影響全家或泰山股價，市場本來就有監視制度，會根據監視制度執行。

高晶萍說，金管會一貫秉持行政中立、以中立立場處理此事，檢視資訊有無充分揭露等；因此案為外界矚目案件，金管會已請證交所盡快提交查核資訊。

她也指出，若違反重訊規定，證交所可處分新台幣3萬元至500萬元不等違約金。（編輯：楊凱翔）1111215