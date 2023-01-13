台台併合約仍在 林之晨：時間拖久、客觀條件會變

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（中央社記者江明晏台北13日電）兩大電信合併案仍在審議中，台灣大哥大總經理林之晨今天說，與台灣之星的合約還是在，舉例「18歲約好要結婚，到28歲人生狀態不一樣」，時間拖久後客觀條件會變。

國家通訊傳播委員會（NCC）針對「台灣大併台灣之星」、「遠傳併亞太」兩大電信合併案審議中，5大電信總經理今天難得同台，共同出席2023年通訊傳播前瞻與挑戰研討會。

林之晨會前受訪時表示，針對超頻是否繳回議題，仍是看主管機關定奪，但台灣大認為有無線電頻率使用管理辦法第12條第4項立法條文可依據；即「電信事業間營業之讓與、受讓、合併等市場因素變化」，合計頻寬不受1/3限制。

台灣大哥大與台灣之星在2021年底宣布合併後，時間過了1年，NCC尚在審議程序。台灣大日前公告，與台灣之星的合併案因主管機關尚在審查中，已確定至2022年12月31日未能取得核准，後續將依約處理，審慎評估本合併案。

他今天表示，與台灣之星的合約還是在，並舉例「時間拖久後，客觀條件會改變，就像「跟一個朋友小時候約好18歲要結婚，到28歲後，人生狀態會不一樣」，但強調不是在指「台台併」。

至於台台併合併金額及細項是否有重新討論的必要，林之晨並未評論。

林之晨說，雙方合約精神是「如果有一方要終止才會終止」，所以合約沒有需不需要延長的問題，最後合併案決議出來，也要通過董事會，看是否對公司利益帶來正面效果，同時保護股東利益。（編輯：楊凱翔）1120113