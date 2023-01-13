新金寶：電子庫存調整到上半年 泰國再擴4座廠

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（中央社記者吳家豪台北13日電）新金寶集團董事長許勝雄今天表示，電子業庫存將持續調整到今年第1季至第2季，集團持續投資東南亞，從今年到明年初將在泰國擴增4座工廠。

睽違3年，新金寶集團舉辦實體旺年晚會，旗下金寶、泰金寶-DR、康舒等企業一同參與，席開406桌，參加人數約4060人，最高獎金新台幣10萬元，總獎金達888.6萬元，邀請八三夭等藝人表演。

許勝雄於會前接受媒體採訪表示，COVID-19疫情影響企業原物料及運輸體系，零組件供需產生變化，現在很多企業面臨庫存調整問題。以電子業狀況來看，庫存調整將持續到今年第1季至第2季，依據每間公司管理方式不同，庫存消化速度也不同。

他強調，台灣是出口導向國家，如果全球經濟好，台灣經濟就會上來；如果全球經濟面臨下行挑戰，台灣出口也會受影響。最近這段時間台灣出口負成長，就是因為全世界經濟和需求受壓抑。

不過，許勝雄指出，2022年對新金寶集團是成長的一年，營收超過新台幣2000億元，年增28%，除了既有產品持續成長，新產品包括手持裝置、通訊產品等也取得好成績。

許勝雄表示，新金寶集團比較早到東南亞布局，目前在泰國共有12座工廠，從今年到明年初總共會再增加4座，完工後泰國共有16座工廠，是非常重要的生產基地。

新金寶集團營運長暨泰金寶總經理鄒孔訓說，泰金寶2022年營收達48億美元（約新台幣1452億元），年增約34%，獲利也大幅成長。去年泰金寶營收大幅成長，也使得位於泰國馬拉差和碧武里的2個廠區已飽和，未來必須配合客戶需求擴廠。

鄒孔訓表示，泰金寶已在距離泰國碧武里廠區10分鐘路程的地方，投資一塊土地，面積比原本2座廠區合計更大；未來將在馬拉差廠區增加一座工廠，新土地會建置3座工廠，預期2024年4座工廠都要完工。

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他說，泰國新廠區已經取得泰國投資局與海關總署的核准，設立免稅區，除了繼續保有泰國投資局提供的8年營業所得免稅之外，免稅區對未來物流及供應鏈設置也會有很大幫助。

鄒孔訓表示，目前泰國廠區員工約2.5萬人，加上新廠區後，將於2年內倍增到5萬人。儘管2023年是詭譎多變的一年，但泰金寶不會因此躊躇不前，可以期待泰金寶2023年將「沿途豐收」。（編輯：張均懋）1120113