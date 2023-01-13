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外資買超逾300億元 以台積電4.9萬張居首

2023/1/13 20:02
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（中央社記者韓婷婷台北13日電）台股今天上漲92.49點，收在14824.13點，成交值新台幣1819.69億元。外資買超306.72億元，其中買超台積電4萬9026張最多，為推升台股主要功臣。

台積電法說會釋出正向展望，加上美國最新CPI數據優於預期，台股收漲92.49點，漲幅0.63%，統計台股本週漲450.79點，週線漲幅達3.14%，週線連二紅，日均量回溫至1813.13億元。

三大法人今天同步買超，自營商買超28.21億元，投信買超14.65億元，外資及陸資買超306.72億元，合計買超349.58億元。

外資今天買超前10大個股中，包括晶圓代工雙雄、航空雙雄都進榜，另外，元大台灣50及元大滬深300正2也入列。依序為台積電、新光金、元大滬深300正2、華航、元大台灣50、長榮航、中鋼、聯電、臺企銀、台新金。

外資本週大舉買超約890億元，不僅為連二買，也是近2個月來單週買超最高金額。（編輯：張均懋）1120113

#元大滬深
#台積電
#台股
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