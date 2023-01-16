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2022年十大建商推案5826億 寶佳狂推1.6萬戶居冠

2023/1/16 12:41
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（中央社記者潘智義台北16日電）數字科技旗下591新建案統計，2022年全台推案量前十大建商分別為寶佳、興富發、茂德、豐邑、愛山林、華固、國泰、富宇、永信及惠宇，寶佳推案1.6萬戶居冠。

591新建案發布新聞稿指出，寶佳2022年再度成全台推案量前10大建商，去年10大建商合計推案新台幣5826.82億元，寶佳就占2129億元；此外，寶佳推案戶數1.6萬戶，比全台超商數量1.3萬間還多。

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591新建案統計，2022年房市開高走低，前十大建商未見疲態，共推出5826.82億元案量，年增近2000億元。591新建案總編輯李忠哲分析，推案量走高與房價飛漲有關，但從個案數及戶數同樣攀升的狀況來看，短期內仍有一波供給量持續釋放。

李忠哲強調，今年開始房市就面臨打炒房修法三讀通過，緊接還有2024年總統大選等變數，加上供給已達高水位，屆時建商將面臨餘屋去化壓力，下半年推案力道可望逐漸放緩。（編輯：張良知）1120116

#寶佳
#李忠哲
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