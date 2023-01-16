福島核廢水排放 原能會：IAEA調查團再赴日審查

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（中央社記者曾智怡台北16日電）福島第一核電廠含氚廢水擬延至夏天排放，原能會今天表示，國際原子能總署（IAEA）專家調查團再次赴日，針對安全管制議題進行追蹤審查，並實地前往福島第一核電廠，了解排放作業的準備近況。

IAEA專家調查團去年3月下旬赴日，執行福島核災含氚廢水排放計畫安全管制面的第一次審查任務，調查團於該次任務中與日本原子力規制委員會（NRA）就含氚廢水排放安全管制相關要求、評估與監督機制等議題進行研討。

原能會今天發布即時資訊表示，IAEA專家調查團再次赴日，進行追蹤審查，預計與日本NRA單位代表，在管制權責、審核程序、環境輻射監測，以及NRA在審核過程中的公眾溝通等安全管制議題進一步研討；部分IAEA專家也將赴福島第一核電廠，實地了解排放作業的準備近況。

IAEA預計在日本正式排放作業前，公布含氚廢水排放的完整調查報告，原能會表示，持續關注IAEA針對本案的調查動態與所發佈的報告，也將以公開透明的態度，適時將相關資訊傳達民眾了解，讓民眾安心、放心。（編輯：林興盟）1120116