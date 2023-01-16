更多編輯台推薦新聞：
京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目
文化

京都「橘色惡魔」橘高校再為台灣獻藝 參演文總除夕特別節目

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況
生活

新生兒數連3年破底 虎年遇疫情雪上加霜？8張圖表看台灣生育現況

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
歌仔戲演員連明月逝世享壽70歲 換肝仍難敵病魔
首頁 / 產經
福島核廢水
新聞專題
福島核廢水2/48
首頁 / 產經

福島核廢水排放 原能會：IAEA調查團再赴日審查

2023/1/16 18:40（1/16 19:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為福島第一核電廠。（共同社）
圖為福島第一核電廠。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北16日電）福島第一核電廠含氚廢水擬延至夏天排放，原能會今天表示，國際原子能總署（IAEA）專家調查團再次赴日，針對安全管制議題進行追蹤審查，並實地前往福島第一核電廠，了解排放作業的準備近況。

IAEA專家調查團去年3月下旬赴日，執行福島核災含氚廢水排放計畫安全管制面的第一次審查任務，調查團於該次任務中與日本原子力規制委員會（NRA）就含氚廢水排放安全管制相關要求、評估與監督機制等議題進行研討。

原能會今天發布即時資訊表示，IAEA專家調查團再次赴日，進行追蹤審查，預計與日本NRA單位代表，在管制權責、審核程序、環境輻射監測，以及NRA在審核過程中的公眾溝通等安全管制議題進一步研討；部分IAEA專家也將赴福島第一核電廠，實地了解排放作業的準備近況。

IAEA預計在日本正式排放作業前，公布含氚廢水排放的完整調查報告，原能會表示，持續關注IAEA針對本案的調查動態與所發佈的報告，也將以公開透明的態度，適時將相關資訊傳達民眾了解，讓民眾安心、放心。（編輯：林興盟）1120116

#IAEA專家調查團
#福島
#原能會
延伸閱讀
福島核廢水將入海恐影響漁業 日本編逾70億因應日本福島核廢水為何要排入海？對人體有無害？爭議一次看福島核廢水排放入海工程動工 估2023年夏天完工
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
日本擬排核廢水入海 漁業署：收集國際案例因應