聯電第1季產能利用率恐降至70% 價格估持平

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（中央社記者張建中新竹16日電）聯電今年第1季營運展望保守，預期產能利用率恐將滑落至70%，晶圓出貨量將季減17%至19%，不過，產品平均售價可望持平；聯電並預期，產業景氣將於上半年落底。

晶圓代工廠聯電下午舉行線上法人說明會，共同總經理王石表示，2023年全球經濟疲軟，客戶的庫存天數高於正常水準，訂單能見度偏低，第1季將充滿多重挑戰。

王石預期，第1季產能利用率恐降至70%，晶圓出貨量將季減17%至19%，產品平均售價將持平，毛利率將約34%至36%。

王石說，今年上半年包括智慧手機、個人電腦及消費性電子需求疲弱，並持續調節庫存，預期下半年庫存情況可望好轉，需求逐步回溫。

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因全球經濟情勢疲弱、庫存調整及消費性需求低迷影響，王石預期，今年全球半導體業營收將減少低個位數百分比（約1%至3%），晶圓代工業營收將減少中個位數百分比（約4%至6%）。聯電全年產品平均售價可望維持穩定。

王石表示，應對當前的景氣低迷，聯電已進行嚴格的成本控管措施，並盡可能地推遲部分資本支出。2022年資本支出金額27億美元，2023年資本支出將約30億美元。（編輯：趙蔚蘭）1120116