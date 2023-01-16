中信銀新人事出爐 法金執行長楊銘祥升任總經理

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）中國信託商業銀行新人事出爐，今天董事會通過高層人事案，中信金總經理陳佳文免代理中信銀總經理，新任中信銀行總經理一職將由原銀行法人金融執行長楊銘祥升任，仍兼任法人金融執行長，人事案將報請主管機關核准後生效。

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中信銀行指出，新任總經理楊銘祥於中國信託服務逾20年，他自基層主管做起，專業資歷與經驗豐富，長期深耕法人金融業務，曾派任香港、上海等大中華區分行，擔任中信銀行香港分行行長，也是上海分行首任行長，2022年更率領法人金融團隊創下亮眼成績，打造中、港、台的法人金融業務良好基礎。

中信銀表示，中信銀行是國際布局最完整的本國銀行，也是台灣營收、獲利最大的商業銀行，更為「大到不能倒」的系統性重要銀行（D-SIBs）中，唯一一家3項資本適足比率提前達到2025年標準的銀行：中信銀法人金融、個人金融及資本市場等3大業務發展穩健，未來將借重楊銘祥的金融專業能力及業務長才，帶領團隊持續拓展版圖，再創營運佳績。（編輯：趙蔚蘭）1120116