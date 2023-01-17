電力景氣維持藍燈 台綜院估2022年經濟成長2.8%

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）全球景氣下滑，台灣製造業也持續走疲，台綜院今天發布2022年12月整體產業電力景氣燈號續呈藍燈，且預估2022年全年經濟成長率為2.8%，「保3」落空。

台綜院今天發布新聞稿指出，去年政經局勢動盪，俄烏戰爭爆發、中國大陸清零政策、全球通膨壓力及各國持續升息等不利事件接踵而來，全球經濟陷入蕭條危機；受到國際市場需求下滑影響，國內各產業生產動能萎縮。

台綜院接著表示，國內產業用電量在上半年主要靠半導體獨撐成長，下半年則仰賴疫情趨緩所釋放的民間服務業用電成長，去年12月全國產業高壓以上用電量年減5.81%，整體產業電力景氣燈號續呈衰退的藍燈，其中製造業用電負成長4.86%，服務業用電負成長2.94%。

儘管先前半導體產業來到超級景氣循環週期，一片欣欣向榮，如今也受到國際景氣急轉直下影響，台綜院指出，半導體業自去年9月開始，用電成長明顯滑落，電力景氣燈號由熱絡的紅燈轉為下行的黃紅燈，10月再轉為持平的綠燈，12月落入下行衰退的黃藍燈，產業前景不再樂觀。

綜合來看，台綜院表示，台灣經濟受到這波高通膨、高庫存影響，導致產業低需求、低成長效應，整體製造業疲軟不振。

回顧2022年經濟表現，台綜院下修第4季經濟成長率預測值為1.3%，低於主計總處11月發布的第4季經濟成長率預測值1.52%，並預估2022年全年經濟成長率為2.8%，無法保3。

台綜院表示，台灣走過多事之秋的一年，面臨國內外諸多問題與挑戰，有待後續追蹤觀察影響，並審慎因應。（編輯：楊凱翔）1120117