國家資通安全研究院1/30揭牌 未來4年提3目標
2023/1/17 18:50
（中央社記者蘇思云台北17日電）國家資通安全研究院今天表示，預定1月30日舉行揭牌典禮，未來4年目標包含確保政府網際服務網（GSN）骨幹流量納入情資分析範圍、協助機關提升資安治理成熟度、培育高階實戰人才等。
國家資通安全研究院今天召開第2次董監事聯席會議，會中通過資安院未來4年發展目標及計畫，確認營運方向，將以「打造國際級資安韌性科研團隊，建立安全、安心及安穩的數位環境」為重要願景。
資安院今天發布新聞稿，將從安全、技術、主動、韌性、信賴五大核心價值出發，配合行政院核定的國家資通安全發展方案，持續協助數位發展部與資通安全署強化各項資安防護作為，推動資通安全科技研究及應用發展。
資安院指出，依據「國家資通安全研究院設置條例」的業務範圍內容，資安院規劃以「前瞻資安科技研發」與「資安人才培訓鑑測」為基礎，協助國家資安防護機制規劃、資安情資蒐整運用、資安事件應變協處、國際合作資安協防、支援產業資安發展、產學服務與技術諮詢等各項服務。
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在資安院發展藍圖中，依據各面向重要工作訂定4年績效指標，包含資安等級最高與次高的A、B級關鍵基礎設施維運者皆納入情資自動化分享服務，確保政府網際服務網（GSN）骨幹流量皆納入情資分析範圍。
第二，資安院協助所有資安A、B級機關及關鍵基礎設施提供者的資安治理成熟度達2至3級（最高5級）；第三，搭配國際資安人才框架與國內人才需求，逐年協助政府完成12項人才職能基準，與培育超過500位高階實戰人才。（編輯：張均懋）1120117
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