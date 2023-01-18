住展：北部自建自售指標案近16% 衝擊代銷業

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（中央社記者賴言曦台北18日電）住展雜誌統計，去年北台灣總銷逾新台幣20億元的195個新建案，其中約占15.9%、31個指標案是由建商自建自售。專家表示，不少大型建商會透過自建自售模式直接觀察市況，然而對於代銷業來說就會有影響。

住展雜誌指出，觀察台北市近期房市表現較熱絡的台北士林科技園區，建商在當地大多採取自建自售模式，例如璞園、華固等建商，就分別在當地推出自建自售案，其中華固更是在1年內推出2個住宅自售案。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，平均地權條例部分條文三讀修正通過後，預售屋換約轉售將受到限制，衝擊財務相對不健全的中小型建商，預料將加速市場走向大者恆大，提高大型建商對市場量價的影響力，並對代銷業者產生衝擊。

成采錡指出，目前已有不少具備充足資源、品牌力的大型建商，已開始成立團隊負責銷售旗下建案，除了可直接觀察市況，且由於現在營建成本較高，自建自售也可讓建商的獲利空間增加；至於代銷業雖然受影響，但現在也有不少代銷業者開始朝自建案發展，爭取商機。

另外，因平均地權條例部分條文三讀修正通過，限制預售屋換約及私法人購屋，住展雜誌指出，部分市場資金有望流向商用不動產，目前除興富發、華固、中悦、冠德等北台灣10大建商，有商、廠辦案待推出，其他上市櫃建商也有相關推案計劃。

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觀察去年指標建商自售商、廠辦案，包含台北市士林、內湖，新北市中和、新莊，桃園市中壢等區域，都有商業不動產指標案推出，其中位於士林、內湖的商辦大樓，更是進場不到1年便整棟售出。

成采錡表示，商、廠辦案因銷售期較長，是過往非代銷業者的接案首選，隨著新法上路及商、廠辦新推案數量增加，各指標代銷業者如何調整接案策略、控制銷售風險，成為今年市場的觀察重點之一。（編輯：楊凱翔）1120118