外溢保單風潮起 壽險業2022年新契約賣破百萬件

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（中央社記者謝方娪台北19日電）健康意識抬頭，帶動外溢保單漸夯，壽險業2022年外溢保單新契約件數達122萬8524件，首度賣破百萬件，年增84%；初年度保費收入新台幣155.6億元，年增43%。

金管會今天公布壽險業2022年度外溢保單銷售概況，目前市面上共11家壽險公司推出159張外溢保單，2022年外溢保單新契約銷售件數達122萬8524件、年增84%，初年度保費收入155.6億元，年增43%。

2022年外溢保單初年度保費收入冠軍為國泰人壽，第2、3名依序為南山人壽及富邦人壽。

依性質區分，若扣除「其他類」混合型保單，外溢保單主要分為以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單，共3大類型。

2022年度外溢保單以健走型保單賣最好，新契約件數近26.44萬件、初年度保費收入近70.55億元；其次是健檢型保單，新契約件數共24.95萬件，初年度保費收入近38.04億元；第3是提供其他非現金方式給付促進健康的保單，新契約件數4.53萬件，初年度保費收入19.78億元。

金管會今天同步公布壽險業2022年度實物給付保單銷售概況，目前市面上共6家壽險公司推出38張實物給付保單；2022年全年實物給付保單新契約銷售件數達21萬9820件、年增5.43倍，初年度保費收入32億2848萬元、年增4.15倍。

實物給付保單初年度保費收入前3大壽險公司依序為國泰人壽、台灣人壽及全球人壽。

實物給付保單主要分為殯葬服務、醫療服務及健康管理服務3大類型，2022年度壽險公司熱賣的多是醫療服務型，即提供如海外醫療專機運送、長照服務等相關醫療服務給付的保單，至於提供健檢等健康管理服務的實物給付保單2022年銷量則依舊掛零。（編輯：楊蘭軒）1120119