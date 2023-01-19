美國經濟數據引發衰退疑慮 亞股走勢分歧

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社香港19日綜合外電報導）美國傳出的經濟數據令人失望，引發投資人再度擔憂全球最大經濟體可能陷入衰退，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，今年初以來股票交易場上瀰漫的樂觀氣氛，在本週受到打擊，因為投資人原本對通貨膨脹與升息的疑慮，被經濟成長及企業獲利恐受衝擊的擔憂取代。

美國昨天公布，零售銷售出現1年多來最大降幅，工業生產數據也遜於預期，同時生產者物價則呈現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來最大跌幅。

雖然近幾個月來，每當數據顯示美國經濟正在掙扎，往往能激勵股市走揚，因為投資人冀望美國聯邦準備理事會（Fed）因此放緩調升利率速度。但分析師指出，交易商如今擔憂美國經濟展望。

市場原本預料，美國央行升息幅度將不會如原先擔憂那樣大；但若干聯準會官員反駁這般揣測，警告說他們可能繼續緊縮貨幣政策，直到已將通膨水準從數十年高點拉低。

這些因素掀起的市場負面情緒，沖淡了中國經濟今年可望強勁復甦的樂觀氣氛。2022年中國經濟成長率創46年新低，但在鬆綁防疫清零政策後，投資人對今年表現懷抱希望。

美國股市三大指數昨天收盤全數應聲挫逾1%，東京股市今天跟進收跌1.4%，香港股市也收低0.1%，新加坡、威靈頓和馬尼拉同樣收黑。

不過，上海股市收盤上漲0.5%，雪梨、首爾、曼谷和雅加達股市也收高。台北股市因年節已於17日封關。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1120119