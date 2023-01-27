臺產陳昭鋒首次操刀租賃雙險 拚獲利也要設3道風控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

臺產2023年將搶進租賃保險市場，臺產總經理陳昭鋒點出潛在商機，「台灣有百萬戶房屋在出租，有租屋，就會有糾紛」。示意圖為路旁租屋廣告。中央社記者謝方娪攝 112年1月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北27日電）曾經用「沸騰滾水」形容防疫險教訓的臺產，此次開闢新戰場，推出全新商品租賃險「租事大吉」，為免重蹈覆轍，臺產設下3道防線精進風險管理。

臺產總經理陳昭鋒先前接受中央社獨家專訪，以沸騰滾水形容2021年臺產經歷的防疫險風暴，堪稱是公司創立以來面臨最嚴峻理賠壓力。不過話說回來，臺產當年的確創造防疫保單高討論度，引領市場話題，連產險同業都一度眼紅。

度過防疫險之亂的臺產，如今回歸往年營運軌道，「走在市場前頭的角色，不是我們刻意追求的目標」，陳昭鋒低調表示。但實際上，租賃險是陳昭鋒接任總經理後，首次操刀全業界創新商品，對於租事大吉重視程度，自然不言可喻。

臺產行銷長朱文金笑說，「總經理對這張保單期待很深，希望透過保單增加臺產辨識度」，不過總經理沒有給團隊很大壓力，願意給員工嘗試空間，甚至沒有訂定太高的業績目標，而是要團隊試試看怎麼做會更好，如果失敗了，也要團隊不要氣餒。

朱文金進一步說，「如同總經理形容，臺產2021年深陷防疫險風暴，猶如被滾水燙過」，這次團隊設計商品，特別強化風險控管；另一方面，主管機關也會提醒風險管理。

有了前車之鑑，針對租賃險租事大吉，臺產設下3道防線，第一，租賃雙險各項保障項目均採實支實付並有限額設計，不再如防疫險設計定額補償；其次，針對通路進件設定限額，避免大量灌件、風險失控；第三，提供網路投保管道，臺產擁有喊卡主導權。

不僅如此，臺產也模擬房東房客發生糾紛後才去投保等等情境，也就是業者最害怕的逆選擇及道德風險，透過沙盤推演，在契約載明觸發理賠的必要條件；以凶宅跌價補償為例，光「凶宅」的定義，就來來回回討論多次，最後於條款中載明，並明示不理賠情境。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據臺產內部試算，無論是房客險涵蓋8項承保範圍或房東險涵蓋6項承保範圍的組合，最大風險值及整體承保量能落在新台幣1至2億元左右，都在可控範圍。

籌措1年餘的租事大吉，在農曆年後將正式上架，談起租賃雙險的期許，陳昭鋒表示，臺產在意的是能否善盡社會安全網責任、商品是否能填補民眾因意外產生的損失，不過當然，保單能獲利，保險安全網才能永續。（編輯：潘羿菁）1120127