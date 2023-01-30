集保兔年強化大數據應用 拓展數位創新業務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北30日電）金兔年開春，台灣集中保管結算所暨基富通證券董事長朱漢強今天表示，將拓展數位創新業務、大數據應用，積極強化創新、韌性、永續等發展願景，持續優化核心業務，拓展數位創新業務。

集保結算所發布新聞稿指出，111年營收達新台幣79.48億元，每股盈餘7.28元，子公司基富通證券營收也有4.55億元，每股盈餘2.15元。

朱漢強透過新聞稿指出，集保將加強核心業務數位轉型，並發展金融創新服務，以數位方式提供市場參與者各項需求，布建市場數位基礎建設，支持證券市場永續發展。

集保並將推動大數據應用，運用監理科技與集保大數據平台，整合內外部多元數據，提供市場各項視覺化數據服務，協助主管機關跨市場監理。

他指出，集保深耕市場後台服務30多年贏得市場信任，近年將在數據應用與服務面向延伸，包括在B2B方面，集保打造金融服務樞紐；B2C方面，致力發展普惠金融；B2G方面，協助國家金融市場監理。

朱漢強說明，集保將深耕基金市場多元服務，建置「境內基金集中清算平台」，藉由標準化、自動化的服務平台，降低業者作業成本並提升效率。

集保同時將優化「基金資訊觀測站」，包括打造ESG（環境、社會責任、公司治理）基金揭露專區、普惠金融教育專區、深化基金監理分析，以及基金資訊交換中心。

集保電子投票服務於112年將新增興櫃公司全面使用。「股東會視訊會議平台」，111年72家公司採用，全數順利完成召開，今年將推出3.0新版系統功能優化。今年股務服務觸角也將延伸至股務訊息電子化通知（eNotice），讓投資人透過「集保e手掌握」app和電子郵件等管道，收到發行公司的股利通知。

集保並與證交所分工合作，規劃建置「複委託保管服務平台」，負責後台款券保管帳務管理，搭配證交所充分發揮業務上分工、策略上合作及資源上共享的綜效。

此外，112年基富通證券將持續加強定期定額推廣，與長期紀律投資的理念，並透過線上及線下活動推廣理財教育大力倡導。（編輯：郭無患）1120130