北富銀預計4/1併日盛銀 3/31起進行系統轉換

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（中央社記者謝方娪台北30日電）金管會日前核准北富銀與日盛銀合併案，雙方預計今年4月1日正式合併。北富銀對全數日盛銀員工給予留任選擇，另因應合併需要，北富銀及日盛銀預計3月31日起進行系統轉換。

因應合併，日盛銀將自3月31日下午3時20分起暫停「跨行交易服務及查詢」，同日晚間7時40分起暫停「全行交易及查詢服務」；北富銀則自4月2日上午9時至晚間6時暫停「各項交易及查詢服務」。停機期間，日盛及富邦信用卡刷卡授權均不受影響。

富邦金2022年11月11日合併日盛金，今年預計啟動子孫公司整併，金管會並已在1月下旬核准北富銀與日盛銀合併案。北富銀今天發布聲明，經雙方共同訂定今年4月1日為合併基準日，合併後將以北富銀為存續銀行，概括承受日盛銀權利義務，以確保日盛銀客戶權益。

北富銀表示，日盛銀與北富銀在產品與服務上各有所長、各具特色，客群經營有互補性，目前日盛銀擁有約155萬客戶，預計合併後可為北富銀帶入約85萬新戶。

北富銀指出，合併後可發揮雙銀優勢，透過業務市占及資產規模的拓展，提升營運綜效及資本適足率，鞏固長期發展利基，也能藉由整合富邦金旗下多元資源，開發更豐富多樣的產品及便捷可靠的服務平台，相信能為日盛銀客戶創造嶄新的金融體驗。

合併後，北富銀全台分行家數將從135家躍升至179家，居民營銀行之冠，有助深化在地經營，均衡區域金融發展，民眾將受惠於分行數增加，就近享有更便捷的金融服務。

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日盛銀表示，北富銀經營穩健踏實，獲金管會指定為6家D-SIBs系統性重要銀行之一，更致力為員工提供全方位照護，打造幸福職場，合併後，北富銀將對全數日盛銀員工給予留任選擇，並提供完善職涯規劃和發展機會，期望能在雙方優秀員工同心協力下，為全台民眾開創更豐富的金融價值，攜手邁向多贏未來。

因應合併需要，北富銀及日盛銀預計3月31日起進行系統轉換作業，為確保客戶權益，雙方銀行已提前規劃並執行3次系統平行測試、切轉演練及壓力測試，力求在「安全、穩定、高效」原則下完成系統合併。（編輯：趙蔚蘭）1120130