數字科技旗下求職平台轉型 服務業企業用戶破7成

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（中央社記者吳家豪台北30日電）網路生活平台數字科技旗下求職平台「518熊班」今天公布最新營運數據，自2021年轉型為服務型人才媒合平台後，服務業企業用戶占比已超過7成，餐飲業企業占比近5成。

518熊班原本名稱為518人力銀行，於2021年正式更名，並轉型為服務業專屬求職平台，今天宣布由藝人浩子擔任2023年度品牌代言人，希望透過浩子近期在餐廳經營類實境節目累積的高人氣，吸引18到34歲目標客群。

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數字科技副總經理邱建銘透過新聞稿說，518熊班持續深耕服務業人才市場，今年邀請浩子擔任品牌代言人，也是看好浩子過去主持美食節目的經歷，相信將能帶動518熊班有更加亮眼的表現。

數字科技2022全年合併營收約新台幣19.58億元，年增16%，創歷史新高，主要因為去年下半年台灣邊境管制與防疫政策逐步放寬，婚宴市場及服務業日漸回溫，加上農曆年前尾牙等人力需求遽增，推升數字科技旗下Marry結婚吧、518熊班、Tasker出任務等新創平台業績回溫。（編輯：林興盟）1120130