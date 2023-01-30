更多編輯台推薦新聞：
京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋
文化

京都橘高校登文總除夕特別節目 完整版影片有彩蛋

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查
生活

統一發票111年11-12月中獎號碼 完整獎號這裡查

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

數字科技旗下求職平台轉型 服務業企業用戶破7成

2023/1/30 18:55
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北30日電）網路生活平台數字科技旗下求職平台「518熊班」今天公布最新營運數據，自2021年轉型為服務型人才媒合平台後，服務業企業用戶占比已超過7成，餐飲業企業占比近5成。

518熊班原本名稱為518人力銀行，於2021年正式更名，並轉型為服務業專屬求職平台，今天宣布由藝人浩子擔任2023年度品牌代言人，希望透過浩子近期在餐廳經營類實境節目累積的高人氣，吸引18到34歲目標客群。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

數字科技副總經理邱建銘透過新聞稿說，518熊班持續深耕服務業人才市場，今年邀請浩子擔任品牌代言人，也是看好浩子過去主持美食節目的經歷，相信將能帶動518熊班有更加亮眼的表現。

數字科技2022全年合併營收約新台幣19.58億元，年增16%，創歷史新高，主要因為去年下半年台灣邊境管制與防疫政策逐步放寬，婚宴市場及服務業日漸回溫，加上農曆年前尾牙等人力需求遽增，推升數字科技旗下Marry結婚吧、518熊班、Tasker出任務等新創平台業績回溫。（編輯：林興盟）1120130

#浩子
#518熊班
#數字科技
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族