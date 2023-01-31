回購聯芯計畫受阻 聯電：持續與股東溝通

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（中央社記者張建中新竹31日電）聯電計劃回購中國12吋廠聯芯股分，將聯芯納為獨資子公司，目前回購計畫受阻。聯電對此表示，將持續與聯芯股東溝通，希望能依合約執行。

聯電董事會去年4月決議斥資人民幣48.58億元，約新台幣214.97億元，分3年向廈門金圓產業發展及福建省電子信息產業創業投資合作企業取得所有聯芯持股，將聯芯納為獨資子公司。

聯電今天指出，回購聯芯股分計畫持續進行中，進度確實較原先預期慢，福建方面的股東卡關力道比較強，至於原因及中國大陸中央是否授意，不得而知。

外界憂心，聯電若無法完成聯芯股分回購計畫，聯芯恐難以撕下陸資企業的標籤，不排除可能遭到美國政府管制措施影響。聯電對此表示，不評論假設性問題。

聯電強調，聯芯目前由董事會負責營運，營運不受影響。將持續與聯芯股東溝通，希望能依合約執行。聯電當初與陸方簽署合約時，議定聯芯成立7年後，將把聯芯納為聯電獨資子公司。

聯芯目前月產能2.75萬片，以28奈米及22奈米製程技術為主，預計擴增5000片產能，聯電表示，因機台交期長影響，明年初才可望完成擴產計畫。（編輯：郭無患）1120131