中鋼去年稅前淨利232億元 翁朝棟：鋼市U型復甦成型

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（中央社記者賴言曦台北31日電）中鋼公司今天公布去年自結合併稅前淨利新台幣232.58億元、年減72%。展望後市，中鋼董事長翁朝棟認為，國際指標性鋼廠陸續調漲鋼價，中鋼也適度調漲今年2月盤價，鋼市U型復甦成型，可望脫離谷底。

中鋼2022年自結合併營收4495.67億元、年減4.01%，自結合併稅前淨利232.58億元、年減72%；累計2022年碳鋼銷售量858萬9562公噸。

中鋼公司今天舉辦新春開泰祈福典禮，翁朝棟致詞時表示，中鋼去年高級品銷售占比達55%，營運成本降低59.86億元，並達到工安零職災等經營目標，充分展現中鋼的韌性，並繳出難能可貴的成績單。

展望今年鋼市，翁朝棟表示，去年中國動態清零措施解除前，世界鋼鐵協會（Worldsteel）預估今年鋼鐵需求量達18.15億噸，較去年成長1%，隨著升息與通膨的減緩，以及中國解封，全球粗鋼需求可望上修。

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供給端方面，翁朝棟指出，World Steel Dynamics（WSD）預估，全球粗鋼產量為18.22億噸，較去年減少1.5%，且冶金煤及鐵礦原料價格處於高檔，國際指標性鋼廠陸續調漲鋼價，中鋼也適度調漲今年2月盤價，鋼市U型復甦成型，可望脫離谷底。

翁朝棟表示，中鋼已提出「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」等新願景；今年除了宣示未來10年的經營策略外，也將數位轉型及低碳轉型列為重點工作，期許在海水淡化成本降低、光電儲能系統增置及ERP 2.0系統開發等方面加速推展，落實高值化精緻鋼廠及發展綠能產業的經營雙主軸。（編輯：張均懋）1120131