高武忠回鍋擔任街口投信董事長 31日生效

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（中央社記者吳家豪台北31日電）街口集團旗下街口投信今天公告新董事長人選，由2020年離職的高武忠回鍋擔任，自今天生效。

街口投信公告第13屆董事及監察人當選名單，5席董事為國票綜合證券股份有限公司、川圃投資控股股份有限公司法人代表人高武忠、街口金融科技股份有限公司法人代表人王皓正、街口金融科技股份有限公司法人代表人林芷卉、晶亮投資有限公司法人代表人黃紹麟；2席監察人為張琬平、彭斌珺。

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高武忠於2020年擔任街口投信董事長時，推出號稱台版餘額寶的「街口託付寶」服務，踩金管會紅線，雙方各執一詞，隨後街口集團宣布街口投信董事長異動，高武忠不再擔任董事長，職務由街口投信副董事長胡亦嘉暫代，2年多來高層異動頻繁。

身為街口支付創辦人的胡亦嘉因辦理基金配售時涉嫌未公平配售投資人，獲取不法所得約新台幣6000萬元，去年9月遭台北地檢署以違反證券交易法起訴。（編輯：潘羿菁）1120131