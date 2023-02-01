利空因素籠罩 國泰房地產指數估2023房市量縮價跌

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（中央社記者賴言曦台北1日電）最新國泰房地產指數指出，房市面臨通膨、土建融資金緊縮及平均地權條例修法通過等不利因素，買賣雙方價格認知差距擴大；展望2023年，在經濟展望不明、升息等影響下，房市供給量將逐步收縮，交易結構轉為「量縮價跌」。

國泰建設今天公布2022年第4季國泰房地產指數，全台房市較去年第3季「價穩量縮」，較2021年同季「價漲量縮」；成交價、議價率、推案戶數及推案金額皆維持穩定，銷售率及成交戶數皆大幅減少。

國泰房地產指數認為，全球經濟下行風險上升，台灣出口連續4個月負成長，中央銀行大幅下修2022年全年經濟成長率為2.91%，並於12月中旬再升息半碼，以抑制通膨預期心理；隨著景氣趨緩、股市震盪，近期房市交易明顯減緩，加上平均地權條例修法通過，將進一步抑制投資炒作行為、健全房市交易秩序。

觀察全台去年第4季推案規模與類型，新推個案數共233件，推案戶數2萬5857戶，推案戶數較去年第3季及2021年同期上升；總推案金額新台幣4688億元，高於去年第3季及2021年同期；主力總價為1777萬元，較去年第3季及2021年同期下降，其中大廈類型推案占88%。

進一步觀察全台主要都會區表現，各地成交價皆較2021年第4季大幅上漲；成交量方面，除台南市增加，其餘地區皆減少；若從4個季度的移動趨勢觀察，各地去年第4季成交價與2013年、2014年波段高點相比，皆創新高。

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國泰房地產指數分析，綜合去年第4季房市，相較2021年同期，遞延推案在地方大選後釋出，使推案金額小幅增加，帶動成交價大漲，然而成交量及銷售率皆下滑，房市表現有待觀察。

展望2023年，國泰房地產指數指出，從2022年全年回顧來看，受到經濟展望持續下修、利率升息效應、平均地權條例修法上路、總統大選前哨戰等利空因素影響，預估未來房市供給量將逐步收縮，交易結構轉為「量縮價跌」態勢。（編輯：黃國倫）1120201