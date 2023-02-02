更多編輯台推薦新聞：
圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

圖解攀樹師／一繩懸命穿梭林間 植物復育修剪救援樣樣行

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看
文化

台北國際書展搶聽獵魔士作者說書 優惠票價、講座時間一次看

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拉法葉艦案海外不法所得 法務部追回首筆3.3億元
首頁 / 產經

地方政府729億元超徵紅包入袋 財部提醒應優先還債

2023/2/2 18:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北2日電）財政部今天公布2022年中央統籌分配稅款執行結果，在稅收表現良好下，地方政府多獲配729億元「紅包」，寫新高紀錄，並已於1月18日撥付；國庫署提醒各地方政府應將獲配款項優先用於償還債務。

中央統籌分配稅款是指財政部從所得稅、營業稅、貨物稅及土增稅中，取一定比例發給地方政府的稅款，是地方政府重要財源，採按月發放，一年共12次；當年若稅收狀況佳，實收數超過預算數時，多出金額會在隔年1月中旬預算整理期間結束後，加發第13次「紅包」給地方政府。

2022年統籌分配稅款預算通知分配數約為新台幣3084億元，依照規定，地方政府可取得其中94%，即普通統籌分配稅款；另外6%特別統籌分配稅款，為支應地方政府緊急或其他重大事項所需經費，經報請行政院核定後另行撥付。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

財政部國庫署今天在例行記者會中公布，實際收入數3858億元，較預算數增加774億元；其中來自國稅部分，所得稅及營業稅分別增加437億元及370億元，貨物稅減少30億元，納入中央統籌分配稅款、屬地方稅的縣市土增稅，則減少3億元。

國庫署指出，2022年度普通統籌分配稅款實際收入數較預算數增加729億元（含利息收入1.3億元），按公式設算分配，於今年1月18日完成撥付作業，並有在通知函中提醒各地方政府，應就獲配款項優先用於償還債務，如果不是用於償還債務，也應審慎規劃妥善運用，避免不經濟支出。（編輯：林淑媛）1120202

#財政部國庫署
#行政院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族