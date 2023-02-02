地方政府729億元超徵紅包入袋 財部提醒應優先還債

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（中央社記者張璦台北2日電）財政部今天公布2022年中央統籌分配稅款執行結果，在稅收表現良好下，地方政府多獲配729億元「紅包」，寫新高紀錄，並已於1月18日撥付；國庫署提醒各地方政府應將獲配款項優先用於償還債務。

中央統籌分配稅款是指財政部從所得稅、營業稅、貨物稅及土增稅中，取一定比例發給地方政府的稅款，是地方政府重要財源，採按月發放，一年共12次；當年若稅收狀況佳，實收數超過預算數時，多出金額會在隔年1月中旬預算整理期間結束後，加發第13次「紅包」給地方政府。

2022年統籌分配稅款預算通知分配數約為新台幣3084億元，依照規定，地方政府可取得其中94%，即普通統籌分配稅款；另外6%特別統籌分配稅款，為支應地方政府緊急或其他重大事項所需經費，經報請行政院核定後另行撥付。

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財政部國庫署今天在例行記者會中公布，實際收入數3858億元，較預算數增加774億元；其中來自國稅部分，所得稅及營業稅分別增加437億元及370億元，貨物稅減少30億元，納入中央統籌分配稅款、屬地方稅的縣市土增稅，則減少3億元。

國庫署指出，2022年度普通統籌分配稅款實際收入數較預算數增加729億元（含利息收入1.3億元），按公式設算分配，於今年1月18日完成撥付作業，並有在通知函中提醒各地方政府，應就獲配款項優先用於償還債務，如果不是用於償還債務，也應審慎規劃妥善運用，避免不經濟支出。（編輯：林淑媛）1120202