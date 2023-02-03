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財星雜誌公布全球最受推崇公司 華碩8度上榜

2023/2/3 13:19
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（中央社記者吳家豪台北3日電）電腦品牌廠華碩日前獲得7座美國消費性電子展（CES）創新獎，今天宣布8度入列美國「財星雜誌」（Fortune）的2023全球最受推崇公司排行榜，於「創新」、「社會責任」、「產品服務品質」等項目表現出色。

全球最受推崇公司排行榜由財星雜誌攜手光輝國際（Korn Ferry）調查完成，起初選定1500家候選企業，並依照行業種類遴選決賽入圍者，再由高階主管、董事和分析師依「長期投資價值」、「企業社會責任」，以及「雇主品牌」等9項標準進行評分，企業得分須在行業排名前50%方能入榜。

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華碩董事長施崇棠透過新聞稿表示，邁向嶄新的2023年，華碩將持續以堅強的企業文化，發揮眾智、開拓新局，朝數位新世代備受推崇的科技創新領導企業願景邁進。

華碩去年9度登上Interbrand台灣最具價值國際品牌、並蟬聯富比世（Forbes）全球最佳雇主品牌，另獲得金點、iF與紅點等設計大獎。2022年全年華碩集團營收約新台幣5372億元，年增0.4%。（編輯：翟思嘉）1120203

#華碩集團
#財星雜誌
#施崇棠
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