亞德客1月營收 23個月來低點

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天下午公布1月自結合併營收新台幣14.58億元，較去年12月20.79億元減少29.9%，比去年同期19.5億元下滑25.27%，是2021年3月以來低點。

亞德客-KY指出，1月份來自電池產業及能源照明設備出貨，有較高成長率。

亞德客-KY表示，因中國農曆春節過年假期工作天數較少，加上部分客戶讓員工在假期前提早放假，使得1月份出貨較低，不過1月份接單金額持續高於出貨，整體市場需求應仍屬於健康狀態。

展望今年，亞德客-KY表示，雖然未來出貨仍可能受到COVID-19疫情狀況不確定影響，但公司對今年度營運偏向樂觀。

日系外資法人日前報告預估，今年亞德客-KY可受惠原物料價格下滑以及氣動元件平均銷售價格（ASP）持穩，毛利率可望較去年成長。

美系外資法人日前預期，今年亞德客-KY線性滑軌受惠中國疫情解封、以及產能擴充，營收貢獻可望持續成長，線性滑軌毛利率也可受惠產能擴張而提升。（編輯：翟思嘉）1120203