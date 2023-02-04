聯想董事長楊元慶：蘭奇是強大、有遠見領袖

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（中央社記者吳家豪台北4日電）曾任電腦大廠宏碁執行長、聯想集團總裁暨首席營運長的蘭奇（Gianfranco Lanci）日前因脊椎手術引發併發症逝世，享壽68歲。聯想集團董事長兼執行長楊元慶特別發文緬懷，形容蘭奇是「強大、有遠見的領袖」。

楊元慶3日在商務社群網站領英（LinkedIn）用英文發文表示，蘭奇擔任聯想集團總裁暨首席營運長期間，一直到2021年9月退休為止，都是一名強大、有遠見的領袖（a powerful, visionary leader）。

他形容蘭奇是一名持續不斷、可靠的輔導者，處事冷靜且周到，在個人電腦（PC）產業擁有的知識比任何人更多，將在科技產業的歷史留名。

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楊元慶說，「我們全都很幸運能學習他的非凡心智、領導力和驅動力，這個世界已失去一位好人。安息吧我的朋友。」

蘭奇出生義大利米蘭，畢業於都靈理工大學土木工程系，縱橫科技產業40年，曾任職德州儀器（TI）、宏碁、聯想（Lenovo）等知名科技公司。他曾幫助宏碁在2010年取得歷來最佳的PC市場第2名成績，並於2011年加入聯想，在2013年把聯想推上全球PC市場龍頭。（編輯：林克倫）1120204