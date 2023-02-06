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首頁 / 產經

考量國際行情及成本 豐興調漲廢鋼、型鋼產品盤價

2023/2/6 12:06
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（中央社記者賴言曦台北6日電）條鋼廠豐興今天表示，本週鋼筋基價維持平盤，型鋼產品每噸調漲新台幣800元；另為考量國際廢鋼行情，豐興廢鋼收購價本週每噸漲200元。

調整後，豐興鋼筋基價每噸維持2.12萬元，國內廢鋼收購價每噸來到1.26萬元，型鋼產品每噸達2.76萬元。

觀察本週國際原料行情，美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼持平為每噸435美元，美國貨櫃廢鋼從每噸410美元漲至每噸420美元，澳洲鐵礦砂由每噸129.45美元跌至每噸126.35美元。

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豐興主管指出，農曆春節前後鋼筋價格連續上漲，因此本週稍做休息，鋼筋售價開出平盤；至於型鋼產品調漲，則是為了反映原料成本上升。

國際原料行情走勢方面，豐興主管說明，中國鋼價上週漲多回軟，本週呈現小跌，但官方房地產政策偏多且放寬封控政策，對鐵礦砂行情仍有支撐；廢鋼則因美國冬季效應帶動廢鋼收集難度，以及日本關東標價格指引行情，因此價格仍處高檔。（編輯：楊蘭軒）1120206

#豐興
#美國
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豐興
豐興本週盤價 全面維持平盤國際原料行情走揚 豐興盤價全面上漲
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