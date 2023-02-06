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外資看壞需求前景 ABF三雄股價逆風

2023/2/6 14:19
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（中央社記者江明晏台北6日電）外資看壞需求前景，著眼ABF載板上半年面臨平均售價（ASP）及毛利率的壓力，下修欣興、景碩及南電獲利預估與目標價，ABF三雄股價遭遇逆風，今天終場均跌逾5%。

美系外資先前下修ABF載板三雄欣興、景碩及南電今、明年獲利預估，將目標價分別下修至118元、87元及165元，亞系外資近期也加入調降目標價行列，而日系外資則調降欣興評等。

欣興今天股價逆風，終場下跌5.84%，以129元作收；南電下跌6.27%，收在239元；景碩下挫5.65%，至108.5元。

亞系外資指出，IC載板上半年仍面臨挑戰，儘管都維持「優於大盤表現」評等，但調降目標價，其中欣興目標價由308元下修至216元；南電目標價由424元下修至297元；景碩目標價由252元下修至156元。

亞系外資預估，ABF上半年面臨平均售價（ASP）及毛利率的壓力，但下半年將因技術復甦和基板消費持續成長而有所改善。

此外，日系外資在新出爐的報告中指出，為反映需求前景惡化和價格壓力，調降欣興評等，由原先的「買進」調降至「中立」，目標價由176元下修至150元。美系外資重申南電「減碼」評等，目標價165元。（編輯：楊蘭軒）1120206

#南電
#三雄欣興
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