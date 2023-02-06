臻鼎-KY1月營收年增2成 台虹、牧德雙降

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（中央社記者江明晏台北6日電）PCB廠陸續公布1月營收，臻鼎-KY受惠供應鏈恢復正常，客戶拉貨動能延續年增近2成；騰輝-KY、台虹、牧德等則因為淡季1月營收呈現雙降態勢。

全球PCB大廠臻鼎-KY公布1月合併營收新台幣124.84億元，年增19.43%，月減25.2%。臻鼎-KY表示，進入傳統淡季，1月營收仍有雙位數年增表現，主要受惠供應鏈恢復正常，客戶拉貨動能延續。

臻鼎-KY表示，2023年的總體經濟環境仍充滿挑戰，但臻鼎-KY中長期成長目標不變，因此擴廠進度皆按計畫進行；其中深圳首座ABF載板廠已如期進入試量產階段，臻鼎-KY預期高階IC載板中長期的應用與需求將持續成長，因此未來10年耕耘IC載板的腳步不變。

展望未來，臻鼎-KY說，在One ZDT策略下，將全面布局快速成長的應用市場，使產品組合持續邁向高階，延續營收創高表現，鞏固PCB產業的龍頭地位。

銅箔基板廠騰輝-KY1月營收3.61億元，較去年12月減少7.2%，年減約38%，主要受到1月農曆春節長假工作日減少，整體營收受影響。

騰輝-KY說明，軍工、航天等特殊應用高毛利材料，維持銷售穩健向上並未受影響，長期以來持續終端認證及積極布局，今年已獲得海內外新市場訂單需求，將為業績帶來新貢獻。

軟性銅箔基板大廠台虹科技1月合併營收4.1億元，月減少18.61%，較去年同期減少48.79%。其中，電子材料事業營收為3.94億元，較月減少17.73%，較去年同期減少48.65%。

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PCB廠泰鼎KY1月營收11.39億元，年減28.28%，法人指出，由於上半年處傳統淡季，預計自第3季起可望見營收的回溫。

AOI設備大廠牧德1月營收約1.63億元，月減12.3%、年減19.53%；1月營收雖受到工作天數影響，但客戶需求持續加溫，展望樂觀；牧德表示，持續投入利基型產品研發，開發高性價比新產品，以協助客戶大幅減少生產設備購置及人力成本，提升競爭力，看好新產品將陸續上市，帶來成長動能。（編輯：蘇志宗）1120206