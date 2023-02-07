MSCI季度調整10日公布 投顧估台股權重將持平

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（中央社記者吳家豪台北7日電）指數編纂公司MSCI（明晟）將於10日公布季度調整結果，並於24日收盤生效。投顧業者根據去年第4季台股表現、個股的自由流通率與市值排名變動，研判台股權重將持平。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整；除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配可能增加。

統一投顧發布研究報告指出，今年1月至2月3日MSCI台灣指數上漲12.8%，在新興市場各國中排名第1。權重將以指數表現、國家重要性作為評斷基準；MSCI台灣指數表現位於新興市場首位，但考量MSCI指數加碼中國的趨勢不變，研判台股權重將持平。

在MSCI成分股調整方面，統一投顧指出，去年第4季市值排名居前100名、自由流通比率（實際可供交易的股票比例）高且尚未納入MSCI成分股的台灣個股包括創意、合一、裕融、中美晶、信驊、緯創、大成鋼等。

考量市值變化及落後成分股抽換，創意市值排名從去年第3季的第85名跳升至第4季的第73名，統一投顧預期在此次MSCI季度調整中，創意納入成分股的機會較高。

觀察去年第4季市值排名落後的個股，統一投顧分析，宏碁排名由去年第3季的第98名掉至第4季的第104名，且外資持股比率已降至30%左右，需提防本次MSCI調整有遭到移除成分股的風險。（編輯：潘羿菁）1120207