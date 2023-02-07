教育民眾正確理財理債 金管會走入校園社區宣導

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（中央社記者謝方娪台北7日電）為協助消費者建立正確消費金融與理財理債觀念，金管會持續攜手銀行公會、信合社聯合社、金融研訓院走入校園與社區辦理金融教育宣導，今年並將與行政院洗錢防制辦公室共同合作。

金管會銀行局自2006年起結合中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國信用合作社聯合社、財團法人台灣金融研訓院積極走入校園與社區，辦理金融教育宣導活動。

金管會銀行局副局長童政彰今天在例行記者會表示，金管會銀行局今年度將持續推廣教育宣導活動，並新增與行政院洗錢防制辦公室共同合作，一起加入教育宣導行列。

金管會1月30日已通函請各地方縣市政府、相關中央部會轉知有意願參加的學校及團體踴躍參與，金管會指出，此項活動免費，由金融宣導講師走遍全台各地，持續獲得廣大民眾熱烈迴響。

金管會公布，截至2022年底，已舉辦7846場次金融教育宣導活動，參加民眾超過114萬人次，參與對象涵蓋學生、社區、婦女團體、國軍、新住民、原住民、高齡長者、社福團體、矯正機關、警察人員、消防人員、海巡人員及計程車駕駛等族群。

童政彰表示，此宣導活動是透過播放短片、專人講解及互動問答進行，宣導正確金錢觀、正確用卡、正確理財、正確理債、詐騙防止與救濟、洗錢防制觀念及消費者權利義務須知等。

為提高宣導效益，銀行局每年針對講師辦理回訓充電，以提高講師宣導技巧；另為因應疫情變化及配合防疫政策，宣導活動自2021年8月起採行實地及線上宣導併行辦理。（編輯：張均懋）1120207