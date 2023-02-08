友達法說前外資買超面板雙虎 盤中股價勁揚

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（中央社記者潘智義台北8日電）2月面板價格持平，面板雙虎友達、群創在仍面臨賠錢出售面板壓力下，包辦外資昨天買超前2名。友達今天下午將舉行法人說明會，2檔面板股盤中走勢強勁。

前一交易日外資分別買超友達、群創各1.63萬張、1.17萬張。友達今天盤中股價來到17.75元，上漲4.41%；群創來到13.15元，飆高5.2%。

友達董事長彭双浪近日在2023台北國際電玩展開幕時表示，對今年電子業景氣看法轉趨樂觀，經歷4至5季的庫存調整後，今年第2季起景氣可望逐季走揚。

研調機構集邦科技日前公布2月上旬面板價格，雖然部分中小電視品牌面臨面板上漲壓力，但整體而言，價格依然持平。

展望後續，集邦科技認為，2月以後電視市場需求受制於淡季效應，整體出貨狀態仍顯疲弱，但面板廠嚴格控管產能稼動率，已開始蘊釀漲價。

集邦指出，65吋電視面板、55吋電視面板、43吋電視面板、32吋電視面板本期均價分別為110美元、83美元、50美元、29美元。（編輯：楊蘭軒）1120208