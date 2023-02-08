更多編輯台推薦新聞：
外交部公布土耳其賑災捐款專戶 援款增至200萬美元
政治

外交部公布土耳其賑災捐款專戶 援款增至200萬美元

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD
娛樂

蕭青陽拚18年奪葛萊美 「愛音樂的瘋子」每天跑回收場撿CD

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
拜登國情咨文談中國偵察氣球 威脅主權就採取行動
首頁 / 證券

友達法說前外資買超面板雙虎 盤中股價勁揚

2023/2/8 11:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）2月面板價格持平，面板雙虎友達、群創在仍面臨賠錢出售面板壓力下，包辦外資昨天買超前2名。友達今天下午將舉行法人說明會，2檔面板股盤中走勢強勁。

前一交易日外資分別買超友達、群創各1.63萬張、1.17萬張。友達今天盤中股價來到17.75元，上漲4.41%；群創來到13.15元，飆高5.2%。

友達董事長彭双浪近日在2023台北國際電玩展開幕時表示，對今年電子業景氣看法轉趨樂觀，經歷4至5季的庫存調整後，今年第2季起景氣可望逐季走揚。

研調機構集邦科技日前公布2月上旬面板價格，雖然部分中小電視品牌面臨面板上漲壓力，但整體而言，價格依然持平。

展望後續，集邦科技認為，2月以後電視市場需求受制於淡季效應，整體出貨狀態仍顯疲弱，但面板廠嚴格控管產能稼動率，已開始蘊釀漲價。

集邦指出，65吋電視面板、55吋電視面板、43吋電視面板、32吋電視面板本期均價分別為110美元、83美元、50美元、29美元。（編輯：楊蘭軒）1120208

#友達
#集邦科技
#群創
彭双浪
超前部署關鍵技術 國科會拚高齡科技接軌產業彭双浪：政府應帶頭調整公務員薪資改善低薪結構
2023台北國際電玩展
智冠集團電玩展秀全方位整合服務 搶東南亞市場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族