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亞德客去年每股賺30.07元 第4季獲利創10季低點

2023/2/8 15:18
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）氣動元件大廠亞德客-KY今天下午公布去年自結稅後獲利新台幣60.13億元，創歷年次高，每股基本`純益30.07元；其中，去年第4季獲利13.42億元，是10季來低點，單季每股盈餘6.71元。

亞德客-KY去年自結合併營收260.73億元，較2021年254億元成長2.65%，創歷年新高；去年合併毛利率45.61%，較2021年48.57%下滑近3個百分點，去年營業利益75.42億元，營益率28.93%，較2021年32.35%減少約3.4個百分點。

亞德客-KY自結去年稅後獲利60.13億元，較2021年64.42億元下滑6.6%，創歷年次高；去年每股基本純益30.07元，略低於2021年的33.67元。

亞德客-KY自結去年第4季合併營收62.64億元，較去年第3季60.77億元成長3.08%；去年第4季合併毛利率46.36%，較去年第3季46.31%略增；去年第4季營業利益18.36億元，營益率29.31%，較去年第3季28.02%增加近1.3個百分點。

亞德客-KY自結去年第4季稅後獲利13.42億元，較去年第3季13.61億元略減，是2020年第3季以來低點，單季每股基本純益6.71元，低於去年第3季的6.96元。

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展望今年，亞德客-KY日前表示，雖然未來出貨仍可能受到COVID-19疫情不確定影響，但對今年營運偏向樂觀。

日系外資法人日前報告預估，亞德客-KY可受惠原物料價格下滑及氣動元件平均銷售價格（ASP）持穩，今年毛利率可望較去年成長；美系外資法人預期，亞德客-KY今年線性滑軌受惠中國疫情解封及產能擴充，營收貢獻可望持續成長，毛利率也可提升。（編輯：張良知）1120208

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亞德客1月營收 23個月來低點亞德客去年12月營收月減6% 重申需求遞延數月或幾季
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