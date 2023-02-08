台塑新智能斥資8500萬 投資成大微藻碳捕捉新創事業

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）台塑新智能宣布以新台幣8500萬元投資成功大學「微藻碳捕捉」新創事業。未來新創公司由台塑新智能取得51.9%股權，相關技術可運用在廢水處理等方面，未來有望成為台塑新智能減碳事業一大推力。

台塑新智能今天與成大微藻碳捕捉團隊舉辦投資協議簽約儀式，台塑新智能董事長王瑞瑜、總經理劉慧啟、成大副校長莊偉哲、東海大學副校長張嘉修共同出席。

王瑞瑜表示，台塑企業長期積極落實節能減碳，目標2050年達到碳中和，這次投資成大微藻碳捕捉，擴大台塑新智能的綠色經濟布局，更希望透過實質的產學合作，鼓勵學術界以創新前瞻角度，攜手為台灣加速達到碳中和。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

劉慧啟指出，碳捕捉技術為新能源事業重要版圖，養殖1噸微藻可吸收2噸二氧化碳，固碳效率遠高於陸生植物，可直接設在工廠煙道吸收廢氣，也能去除廢水中的氨氮、重金屬等汙染物，後續藻體則可再利用為生質燃料，整體過程有效削減溫室氣體且落實循環再利用，目前已收到國內石化大廠處理工業廢水的訂單，相關技術成熟且商機龐大，將成為台塑新智能減碳事業一大推力。

成大2008年起投入微藻研究，成大循環經濟中心主任陳俊延表示，校區擁有亞洲學界最大的300噸微藻養殖池，累積多年研究能量，與台塑新智能合作後，將可導入成熟的經營管理制度，進一步開拓商業市場，同時擁有更豐沛的研發資源，達到產學雙贏。（編輯：張均懋）1120208