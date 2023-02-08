Garmin智慧手錶上太空 參與飛行任務監測健康數據

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SpaceX獵鷹9號火箭即將自NASA佛羅里達州甘迺迪太空中心發射，在長達5天的任務期間，研究人員將透過Garmin fēnix 7智慧手錶持續監測和收集太空飛行員的生理數據資料。（Garmin提供）中央社記者江明晏傳真 112年2月8日

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（中央社記者江明晏台北8日電）Garmin宣布，旗下智慧手錶將參與Polaris Dawn載人太空飛行任務，透過智慧手錶全天候監測收集高準確度的生理健康數據，幫助科學家瞭解太空旅行對人體的影響。

SpaceX獵鷹9號火箭即將自NASA佛羅里達州甘迺迪太空中心發射，在長達5天的任務期間，研究人員將透過Garmin fēnix 7智慧手錶持續監測和收集太空飛行員的生理數據資料，僅需一次完整的手錶充電即可完成如心率、脈搏血氧、睡眠狀態等所有的全天候監測。

Garmin全球銷售副總裁巴特爾（Dan Bartel）表示，Garmin參與這項研究工作將促進深入理解人體如何適應嚴酷的太空飛行旅程，Garmin 智慧手錶的電池續航力將幫助研究人員在5天的飛行任務中全天候持續監測4名飛行員在清醒和休息時間的生理數據，且不需要為了充電而中斷。

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Polaris Dawn任務中的健康和生物醫學研究，由美國貝勒醫學院的空間健康轉化研究所（TRISH）主持，這項歷史性任務將試圖達到有史以來人類飛行的最高地球軌道，並將完成首次商業太空漫步。

北極星黎明號隊員和 TRISH 團隊為這次任務選擇Garmin智慧手錶，Garmin表示，因為它的電池續航力很長且耐用，搭配智慧穿戴裝置的健康監測功能並透過Garmin Health API 提供實時資料整合串接服務，達到持續性健康數據監測效果。（編輯：林興盟）1120208