友達：因應全球分工 越南新廠明年首季量產

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（中央社記者潘智義台北8日電）面板廠友達今天董事會決議，投資設立越南子公司，預計交易金額新台幣10億元。友達總經理柯富仁表示，因應全球客戶分工需求，預計今年在越南設廠，明年第1季量產。

柯富仁在法人說明會後受訪時指出，投資越南廠為配合全球多元生產地的分工需求，先鎖定液晶顯示器（Monitor）在內的資訊電子（IT）零售產品，尤其是因應歐美市場的需求。

他說，越南設廠以面板模組及組裝為主，與先前規劃的美洲廠無取代關聯。

友達董事長彭双浪去年底在台北市電腦公會會員大會表示，友達規劃在北美設車用顯示器模組及組裝廠，最慢2025年量產。

至於太陽能事業，柯富仁解釋，過去幾年從模組製造跨入電廠架設、營運，非常看好全球綠電需求。

友達統計，去年太陽能事業營收約新台幣209億元，較前年的123億元大增。

新世代面板微發光二極體（Micro LED）部分，彭双浪今天在法人說明會表示，今年將量產Micro LED穿戴式裝置使用面板。

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彭双浪解釋，非純面板業務比重已超過10%，像智慧移動業務，導入新一代智慧座艙，除顯示器之外，還把感應器加進去。微發光二極體（Micro LED）新世代面板技術也正積極融入新產品，除應用於穿戴式產品可望在今年商品化，緊接著鎖定應用在電視、車用產品，如智慧車窗等。

法人提問今年配發股利狀況，以及台中新廠去年暫緩動工後，何時重啟。彭双浪坦言，雖然去年市場變化超出預期，但今年還是會儘量配發股利；至於已宣布暫停的后里8.5代新廠計畫，目前尚無復工時間表，將優先提升現有產線的利用率。（編輯：楊蘭軒）1120208