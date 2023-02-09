餐飲業1月營收報喜 瓦城、乾杯衝新高

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（中央社記者江明晏台北9日電）揮別疫情陰霾，加上今年兔年春節提前至1月，並有10天連假挹注，多數餐飲業者營收報喜，瓦城、乾杯、六角旗下王座1月營收均衝上歷史新高。

瓦城泰統1月營收6.52億元，寫下單月營收新高紀錄，年增率達67%。

展望2023年，瓦城集團表示，將針對全台灣各地商圈特色，量身打造18店展店計畫，滿足不同類型的顧客需求，擴張東方美食連鎖版圖。

乾杯受惠市場復甦、兩岸營運暢旺，配合展店效益挹注，1月自結合併營收呈現爆發性成長，衝上4.88億元，月增25.65%、年增47%，衝上歷史新高。

其中，台灣事業營收繳出3.25億元，月增7.85%、年增64.75%；中國大陸事業營收達1.63億元，月增90.79%、年增21.07%，兩岸事業營收同創歷史新高。

乾杯集團今年1月展店，旗下KANPAI CLASSIC進軍全台百貨店王台中新光三越，年底前集團將再展4間新店以上。展望後市，乾杯表示，2月迎情人節、228連假節慶商機，加上中國大陸消費復甦續呈強勢，有望為第1季奠下良好基礎，營收表現可期。

六角國際今天公告1月合併營收新3.29億元，年減1.22%，因今年農曆春假有10天連假，海外銷貨出貨天數只有半個月，短期季節性因素影響母公司六角與天恩粉圓海外原物料銷貨動能。

不過，六角旗下以餐食為主的王座國際1月營收突破1.1億元，年增86.7%，創下歷史新高，2023全年獲利可望再上一層樓。

六角澳洲子公司受惠店數成長與FMCG（快銷品）商品銷售持續增溫，帶動1月營收年增率21.6%，預計今年店數可望達200家；另外，旗下杭州瑞里1月營收已脫離營運相對谷底，顯示中國境內解封後報復性消費正在發酵中。

新天地餐飲集團1月合併營收1.96億元，年增33.42%，不僅回到疫情前水準，並創下35個月以來營收新高及連續8個月正成長的雙重佳績。

新天地表示，今年新加入的兩大成長動能，首季加入「高雄萊特薇庭」與開幕3個月繳出亮眼業績的「樂葵法式鐵板燒」將再展2家新店，可望為新天地2023年營收續創佳績。（編輯：張均懋）1120209