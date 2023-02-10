匯損扯後腿 1月14家金控賺234.84億元大減6成

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（中央社記者潘姿羽、蘇思云、謝方娪台北10日電）金控1月獲利出爐，受到新台幣升值、壽險為主金控苦吞匯損影響，削弱獲利成長動能，加上去年高基期因素，14家金控1月稅後獲利合計新台幣234.84億元，年減62.9%。

1月資本市場表現回穩，金融業把握機會實現資本利得，同時因新台幣兌美元升值，壽險型金控獲利表現多半因子公司壽險匯損而受影響，金控獲利呈幾家歡樂幾家愁。

富邦金1月稅後獲利60.8億元，累計每股稅後獲利（EPS）0.49元，單月及每股獲利均居金控業第一，奪下金控雙冠王。

富邦金旗下富邦人壽1月稅後獲利13.9億元，雖因新台幣升值出現兌換損失，但同時有把握台股上漲時實現部分資本利得，挹注獲利表現；富邦產險受防疫險影響，1月稅後虧損1.1億元。

國泰金控雖然擺脫防疫險影響，1月稅後獲利仍僅17.3億元，EPS為0.11元。國泰金表示，1月獲利主要反映今年1月新台幣大幅升值的匯兌損益波動及去年投資收益基期較高，導致國泰人壽1月稅後虧損14.2億元，各子公司核心動能維持穩健。

玉山金1月表現凸出，自結稅後獲利衝上27.2億元，較去年同期成長62.91%，EPS為0.19元，旗下子公司玉山銀行大賺25.6億元，年增70.75%。

中信金1月稅後盈餘25.11億元，EPS為0.13元。中信金表示，中信銀因存放業務動能持續增長，1月稅後獲利30.38億元，不過台灣人壽受到新台幣短線大幅升值產生匯兌損失，單月稅後虧損12.03億元，影響中信金單月獲利。

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台新金因旗下銀行核心業務獲利動能穩健，1月稅後獲利達14.2億元、年增4.07倍，累計每股稅後獲利（EPS）0.11元；旗下台新人壽1月稅後淨損0.9億元，同樣因1月新台幣兌美元升值導致兌換損失增加所致。

新光金1月大虧38.5億元，每股稅後虧損0.25元，為14家上市金控中唯一虧損者，主因新台幣兌美元升值，旗下新光人壽出現匯損，單月稅後虧損達44.71億元。（編輯：張均懋）1120210