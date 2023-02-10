耀登1月營收年增3成 全球通訊大會推高頻產品

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（中央社記者潘智義台北10日電）射頻開發暨測試廠耀登科技今天公布1月合併營收新台幣1.68億元，年增31.8%；耀登表示，1月營收成長主要受惠於代理設備業務訂單能見度增加，天線業務營運穩定成長。

發布新聞稿指出，世界行動通訊大會（Mobile WorldCongress；MWC）定2月底在西班牙盛大舉行，耀登將在此次MWC展示高頻射頻技術商品化的成果，呈現5G毫米波O-RU與ORAN驗證，以及市場高度關切的低軌衛星等主題應用。

耀登說明，高頻通訊應用自5G網路正式商轉後，導入市場的速度始終不如預期，其關鍵困難在於訊號較類6G的中低頻段敏感許多，受短波長的物理特性限制，傳輸覆蓋率低，造成布建上許多挑戰。

耀登科技說，已成功與不同基頻平台產品整合，將加速毫米波開放式基地台聯盟應用產品開發；此外，與生態鏈夥伴推出白盒平台，透過射頻模組化架構適應各國各場域不同頻段需求，發揮射頻技術特性。

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耀登指出，彈性的基地台聯盟架構，需要更具可靠度的驗證，以確保產品的互通性與安全性；耀登旗下的耀睿實驗室不僅成功完成多次全球最具規模的對接插拔大會，並導入「局端網路」安全驗證服務，率先全球發出3張ORAN國際基地台聯盟的產品認證證書。

在5G、6G中被廣泛討論的新網路架構「非地面網路」（NTN），低軌衛星扮演其中至為關鍵的角色，耀登在2020年投入低軌衛星接收設備的開發，透過大型陣列結構的相控技術，取代笨重的碟型天線設備，讓衛星通訊應用更貼近日常生活。（編輯：張均懋）1120210