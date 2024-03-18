仁寶結盟耀登、富宇翔 搶進衛星通信解決方案

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（中央社記者吳家豪台北18日電）代工廠仁寶今天宣布，將參加3月19日至21日在美國華盛頓特區舉辦的Satellite 2024展覽，與耀登和富宇翔科技合作，共同展示通訊技術和可持續連通性的地面終端設備，搶進衛星通信解決方案。

仁寶發布新聞稿表示，與耀登合作多年，提升陣列天線通信系統的設計經驗，並解決低軌衛星通信產品的尺寸、重量和功率等挑戰，並提供衛星物聯網解決方案「Hestia衛星接收器」，遵循最新的3GPP無線通信標準和ITU LPWAN協議，支援多種模式。

仁寶指出，透過與耀登和富宇翔科技的合作，企業可利用仁寶衛星通信技術，在各種物聯網設備之間實現無縫連接和通訊。

此外，代工廠緯創今天宣布，集團旗下緯創數技將於「2024台北智慧城市展」及「2024高雄智慧城市展」展示智慧城市AI（人工智慧）應用服務，協助導入應用服務的機構單位達成更高效、更安全的營運管理。

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緯創指出，緯創數技長期致力於大型AI雲端軟硬體整合服務應用開發，例如智慧園區、智慧交通、智慧飯店等，已成功將相關應用服務建置於文創園區、捷運、機場、飯店和複合式商場等場域。

緯創數技董事長黃柏漙說，透過AI應用服務，在智慧文創園區，人們將體驗到更直覺、便捷的AI導航導覽服務；在機場，AI仿真機器人可協助外國旅客進行多語言的互動導覽與指引。隨著生成式AI快速發展，創新的AI服務設計應用將深刻影響城市生活的體驗。（編輯：楊蘭軒）1130318