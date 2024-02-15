淡季效應 廣達1月營收寫21個月低點

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（中央社記者吳家豪台北15日電）代工廠受到電子業淡季影響，廣達今天公布2024年1月營收約新台幣729.37億元，月減21.5%，為近21個月低點；仁寶1月營收640.59億元，月減7.9%，為近1年新低。

廣達1月合併營收約729.37億元，月減21.5%，年減19%；1月筆記型電腦出貨290萬台，月減80萬台。

廣達向中央社記者表示，1月營收主要受到季節性因素影響，廣達筆電消費型機種占比較高，旺季通常落在下半年，往年廣達第1季筆電出貨季減幅度超過20%，大於業界平均衰退約15%至20%，不過去年第4季廣達筆電出貨1040萬台、基期不高，今年第1季出貨季減幅度有望比往年收斂。

觀察廣達去年前3季營收分布，雲（伺服器）與端（車用電子、穿戴裝置等）業務營收占比約50%至55%，筆電營收約占45%至50%。廣達指出，如果人工智慧（AI）伺服器零組件供貨更順暢，動能有機會從第2季開始轉強，下半年對整體營收貢獻度將明顯放大。

仁寶1月合併營收約640.59億元，月減7.9%，年增2.1%；1月筆電出貨220萬台，月減30萬台，主要受到季節性因素影響。

仁寶總經理翁宗斌今年1月在尾牙旺年會受訪指出，伺服器按照原本規劃，包括與輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、英特爾（Intel）等晶片廠合作，今年在AI方面絕對不會落人後，另外在通訊、5G、醫療、雲端、車電仍是發展重點。

仁寶今天也宣布，將參與2月26日至29日在西班牙巴塞隆納舉辦的世界行動通訊大會（MWC 2024），將展示通訊科技與永續發展的完整解決方案，包含5G通訊設備、衛星物聯網解決方案以及創新的ESG（環境保護、社會責任、公司治理）能源管理系統等。（編輯：張均懋）1130215