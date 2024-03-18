2024衛星展 耀登秀無縫連接解決方案

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（中央社記者潘智義台北18日電）太空衛星展（Satellite 2024）將於3月19至21日在美國華盛頓舉行，耀登科技今天表示，將展出全面涵蓋窄頻到寬頻技術、高低軌衛星無縫連接等解決方案。

耀登科技發布新聞稿指出，從窄頻到寬頻全面涵蓋的解決方案，不僅包括窄頻通訊，更擁有強大的寬頻通訊功能，能夠應對多樣化的通訊需求，從低頻到高頻，應有盡有。

至於高低軌衛星無縫連接，耀登科技說明，通訊品質和可靠性一直是衛星通訊的關鍵，耀登與仁寶合作，利用支持線極化或圓極化不同組合的平板式陣列天線，搭配不同客製化中頻線路，連線高軌與低軌衛星，確保實時通聯的網路韌性。

耀登強調，透過設計革新，即使是低軌衛星通訊產品，也能保持輕量化、節能高效的優勢，將低軌衛星技術帶入商用市場。

耀登與衛星營運商合作，整合新世代基頻模組，將國際標準通訊協定串連衛星與地面通訊，擴展開放性無線接入網路（Open Radio Access Network；O-RAN）開放網路架構，提供完整的B5G通訊方案。

另外，為提高低軌衛星產品效能，耀登與逆熵航太公司及成功大學火箭推進社（ISP）合作，打造了低成本的火箭追星模擬驗證方案，可彈性驗證陣列天線追星性能，並成為國內開發自主衛星發射技術的重要基礎。

此外，今年衛星展，耀登將與仁寶共同揭幕一套全方位的衛星通訊解決方案，從寬頻到窄頻，串連衛星與地面，滿足各種通訊需求。（編輯：楊蘭軒）1130318