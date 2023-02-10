騰雲加速東南亞與日本布局 海外營收拚兩位數成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）電商類股騰雲今天舉辦春酒晚會，董事長梁基文表示，今年將加速海外布局，擴大在東南亞及日本市場的合作，並規劃進軍歐洲，看好今年海外營收將成長兩位數百分比。

梁基文接受媒體聯訪指出，2023年是值得期待一年，過去2年疫情期間騰雲並未懈怠，協助國內外實體場域包括商業不動產開發商及購物中心等進行數位賦能。去年騰雲營收維持兩位數百分比成長、年增23%，今年成長動能將來自新產品、新客戶及新市場。

梁基文說，騰雲自2016年成立即面向國際市場，2019年海外營收占比僅7%，從2020年開始每年海外營收占比都超過2成，2021年占比達29%。

梁基文透露，日本已有200到300間商家與騰雲的支付平台串接，今年會認列相關營收。在東南亞市場，騰雲已進軍馬來西亞、印尼、越南等地，並在泰國洽談合作。

騰雲過去因產業特性，為客戶建置系統帶來的一次性營收占比高，近幾年因增加軟體及雲端使用費等持續性收入，在營收穩定成長情況下，一次性營收占比逐年下降，從2020年的68%，降到2021年的67%、2022年的65%。

「有交易的地方就有騰雲」，梁基文強調，騰雲的國際化策略之所以能加速，關鍵在於因地制宜，根據不同國家的交易行為和痛點，提供不同的解決方案。

梁基文說，針對金融科技的收款支付解決方案，騰雲今年也會推出新的商業模式，可以幫助以往透過信用卡或數位支付收款的店家，能更快收到款項。（編輯：林克倫）1120210