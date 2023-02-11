資金成本高放款動能降 今年銀行獲利榮景難重演

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北11日電）國銀存放比2022年底降至70.02%，連3個月走降。業者認為，存款利率足額反映央行升息，銀行資金成本墊高，加上景氣影響企業融資意願，今年恐難重演2022年受惠升息紅利的獲利榮景。

在企業週轉金及購置不動產放款推升下，國銀2022年全年放款增加新台幣2.9兆元，創歷年新高；但因全球經濟前景不明及企業去庫存壓力，2022年11月及12月單月國銀週轉金放款已轉為減少，浮現警訊，2022年底國銀存放比連3個月下滑、降至70.02%，再面臨7成保衛戰。

銀行存放比為放款餘額除以存款總額的比率，當存放比走高，意味企業及民眾資金需求熱絡，推升銀行放款動能，反之當存放比走低，意味企業及民眾資金需求下滑，比起借錢投資、更願意將資金擺在銀行，銀行若無法有效運用資金，獲利空間將會被壓縮。

民營銀行主管表示，從存款面而言，因國銀存款利率足額反映央行升息，許多民眾選擇將活儲或其他資產配置改為定存，銀行增加的是相對昂貴的資金成本。

另一方面，出口已連5個月負成長，消費電子產業庫存去化並非如預期順利，企業週轉金需求呈現下滑；再加上政府打炒房及營造成本大幅走揚等因素，部分銀行內部已將營建業列為高度警示產業，對土建融相對審慎，房市轉冷也將壓抑不動產放款動能。

銀行主管坦言，銀行願意放款的對象，例如護國神山等大型企業，在台灣建廠資金需求已不如先前熱烈，至於需要融資的中小企業，銀行不見得全都敢放，在銀行資金成本增加下、放款動能卻可能不如去年，恐難重演去年獲利好光景。

不過，銀行主管提到，若美國景氣好轉、民間消費電子產品需求回籠，可望帶動台灣出口表現改善，屆時企業前景能見度提高、就有望帶動投資及週轉金等資金需求；抑或中國解封、供應鏈及經濟活動恢復正常，對亞洲周邊國家也會有帶動效應，同樣可望讓企業資金需求回升。

台灣金融研訓院金融研究所長林士傑表示，處於升息循環、景氣又相對趨緩的環境下，國銀存放比會壓得比較低，預期至少第1季市場都處於觀望階段，觀望經濟前景及貨幣政策動向等，後續才會進而衡量產業表現、評估新一波資金需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林士傑指出，當景氣能見度不高時，企業通常會出現提前還款潮，但若市場對經濟信心回籠，企業又會開始湧現資金需求；現在市場不見得是看壞，但因不確定因素仍多，估計還處於觀望期。

林士傑表示，撇除春節因素，在企業資金需求趨緩、銀行又持續吸收存款下，存放比第1季要大幅反彈有難度，但應不會是長期向下趨勢，待第2季底景氣能見度逐漸明朗，預料有望逐漸反映相應資金需求。（編輯：郭無患）1120211