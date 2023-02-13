家居品牌詩肯、集雅社1月營收較去年同期衰退 拚重回成長軌道

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（中央社記者江明晏台北13日電）受春節長假工作天數大減以及房市低迷等因素影響，家居品牌如詩肯、集雅社、振宇五金、寶陞等業者1月營收較去年同期衰退，但仍看好後續業績表現，力拚重回成長軌道。

台灣連鎖家具龍頭詩肯1月營收新台幣2.49億元，年減27.92%，詩肯表示，主因為今年農曆春節有近年來最長的10天連假，因此1月的工作天數大減，加上台灣與新加坡NOVA的營收表現都不及去年同期。

百貨通路的家電專櫃龍頭集雅社1月營收3.4億元，年減16.21%，衰退主因來自春節連假期間物流運輸量大減，造成出貨遞延，連帶無法認列營收。

振宇五金1月合併營收1億6177萬元，較去年同期減少7.96%；振宇五金指出， 1月因營業天數縮短致單月營業額較去年同期減少，但小年夜單日營業額創下歷史新高。

以美國為主要市場的地板品牌銷售商寶陞1月合併營收達1.54億元，雖受到美國房市景氣影響，使1月營收較去年同期減少9.78%，仍為歷年同期次高水準。

展望後續業績表現，業者仍對未來樂觀以對，詩肯表示，1月營收仍維持在2億元以上的高檔表現，看好進入2月後，營收可望回到成長軌道。

詩肯也表示，今年央行的升息腳步可能不會停止，而政府的打房政策也不會鬆綁，這些對房市來說都是不確定因素，但詩肯以1月的表現看來，民眾的自住需求並未受影響，反由蛋黃區轉移到蛋白區，仍在穩定成長，因此對於今年的成長動能仍是樂觀看待。

集雅社表示，2月可望加速出貨回補，接下來還有節能家電補助開跑，有助後續營收年增率表現回正。

振宇五金指出，後續除了持續展店，還會以社區修繕中心為發想，持續深入社區提供創新多元的居家修繕服務，切將於部分門市提供行動電源租借服務、架設電動車充電樁等。

寶陞則表示，隨著美國聯準會升息循環進入尾聲，使房貸利率逐步下滑，寶陞將持續觀察民眾對於購屋需求意願。（編輯：楊凱翔）1120213