艾美特出租深圳新開發辦公樓 估年營收人民幣1250萬
2023/2/13 13:54
（中央社記者潘智義台北13日電）家電品牌艾美特今天宣布，與深圳中際聯科創產業發展公司簽約，出租深圳舊廠區新開發完成的3萬平方公尺商業用地及辦公樓，粗估每年將挹注收入逾人民幣1250萬元。
艾美特-KY發布新聞稿指出，位於中國廣東省深圳市寶安區石岩街道內的工業區舊廠土地，2016年與深圳市TCL海創谷科技園發展公司簽訂合作協議，2019如期動土開工，2021年完竣驗收，驗收後TCL遷移補償金約新台幣7.12億已於2022年1月財報認列，建築物面積5萬2698.73平方公尺，建成後分配到3萬6000平方公尺。
此次與中際聯公司正式簽屬租賃合約，對外出租商業用地、辦公樓、廠房及高級公寓等，全部合計超過3萬平方公尺，剩下未出租部分則保留總部自用。
艾美特-KY說明，與中際聯的租約當中，辦公樓及廠辦皆為10年，高級公寓11年，租金按合約約定有調升條款，未來有調升空間，粗估每年將挹注收入超過人民幣1250萬元。
艾美特預估，今年中國市場在疫情後消費可望回穩，雖經濟成長趨緩，但原物料價格除銅材料以外皆趨於穩定，今年業績可望優於去年。（編輯：郭無患）1120213
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