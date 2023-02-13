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土耳其強震 工具機公會理事長陳伯佳將親赴慰問

2023/2/13 14:14
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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）土耳其強震造成嚴重死傷，台灣工具機暨零組件工業同業公會今天下午表示，公會理事長陳伯佳2月中將前往土耳其拜訪土耳其工具機協會（TİAD）表達慰問之意，公會也邀集會員廠商一起響應產業捐助土耳其大地震救援活動。

工具機公會下午透過新聞稿指出，台灣工具機產業聚落主要集中於大台中地區，1999年的921地震，重創中部地區，造成人員罹難、房屋倒塌，至今仍然記憶猶新，台灣工具機廠商特別能夠感同身受地震帶來的傷害。

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工具機公會表示，針對土耳其大地震救援捐款活動，在政府公布捐款帳戶後，公會隨即邀集會員響應捐款，此外，理事長陳伯佳2月中將親自前往土耳其，拜訪土耳其工具機協會，也將討論台灣工具機廠商可以提供當地客戶的協助方式。

公會指出，土耳其擁有堅強的製造業基礎，包括汽車、白色家電、航太以及醫療照護等產業，多樣化的產品出口市場包含德國、法國、義大利、波蘭、美國等國，去年土耳其是台灣工具機第3大出口國，出口金額2.5億美元，占台灣工具機出口總額約8.4%，年成長5.4%。（編輯：郭無患）1120213

#土耳其
#陳伯佳
#工具機公會
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