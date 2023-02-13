黃思翰升任星展銀行台灣總經理4/1生效
2023/2/13 18:20
（中央社記者潘姿羽台北13日電）星展集團今天宣布進行高階主管輪調，現任星展銀行（台灣）總經理林鑫川，將回新加坡升任星展集團策略長，企業合併專案負責人黃思翰將出任星展銀行（台灣）總經理，新人事將於2023年4月1日生效。
星展集團今天宣布高階人事異動計畫，因服務逾10年的星展集團消費金融暨財富管理業務負責人林森成將卸下業務職位，轉任資深顧問；星展為從內部持續培育國際金融人才，進行高階主管輪調。
星展指出，星展銀行（新加坡）總經理許志坤接任星展集團消費金融暨財富管理業務負責人，星展集團策略長韓貴元轉任星展銀行（新加坡）總經理。
台灣部分，星展銀行（台灣）總經理林鑫川升任星展集團策略長，總經理一職由星展銀行（台灣）企業合併專案負責人黃思翰接任。
星展表示，林鑫川未來將返回新加坡升任星展集團策略長，成為星展集團執行委員會成員，為星展集團制定發展策略，推動創新與進行數位轉型，確保集團業務成長，為股東創造價值。
即將接任星展銀行（台灣）總經理的黃思翰是美國哥倫比亞大學理學碩士，2004年加入星展成為儲備幹部，任職星展金融市場暨流動資金管理處，於2019年成為星展集團金融機構部負責人。
此外，星展銀行於香港設置北亞區域辦公室，統籌北亞相關業務，並由現任星展銀行（香港）總經理龐華毅擔任新設立的北亞區域負責人一職，兼管台灣及中國的市場業務。
星展集團今天同步公布2022全年淨利成長20%，達新幣81.9億元（約新台幣1859.1億元），創下歷史新高。
星展銀行16日預計舉行營運策略與展望記者會，星展集團執行總裁高博德將於疫後首度造訪台灣，與林鑫川共同出席。（編輯：林克倫）1120213
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